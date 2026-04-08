Illuminazione in via Basile e nel complesso abitativo, "previsti anche altri interventi"

Illuminazione ripristinata

Gela. Come abbiamo riferito, ieri sono state ufficialmente accese, dopo anni di attesa e a seguito della risoluzione di diverse criticità, le luci della pubblica illuminazione in alcune vie del quartiere Cantina Sociale. All’evento erano presenti rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco Terenziano Di Stefano, il vicesindaco Giuseppe Fava, assessori e consiglieri comunali, oltre al manager della Ghelas Multiservizi Guido Siragusa, ad alcuni membri del direttivo dell’Area Urbana 7 e a numerosi residenti della zona, che hanno partecipato con grande soddisfazione a questo importante momento per il quartiere. "L’accensione dell’illuminazione pubblica rappresenta un traguardo significativo per tutta la comunità, frutto di un impegno condiviso e di un costante dialogo tra cittadini e istituzioni, volto a restituire sicurezza, decoro e dignità a un’area per troppo tempo trascurata. Nel corso dell’incontro, l’amministrazione comunale ha inoltre informato la cittadinanza dell’avvio degli iter necessari per una serie di ulteriori interventi già programmati, tra cui: il rifacimento del manto stradale; il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale; la pulizia delle strade; la riqualificazione e manutenzione delle aree verdi da tempo abbandonate. Sono inoltre previsti altri interventi mirati a migliorare complessivamente la vivibilità dell’intera area urbana. Il comitato Area Urbana 7 esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e continuerà a vigilare affinché gli impegni assunti vengano rispettati nei tempi previsti, nell’interesse dei cittadini", fanno sapere dal direttivo del comitato Area Urbana 7.