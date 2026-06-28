Il violento impatto tra auto e moto in via Crispi: due giovani monitorati dai medici

L'impatto ieri in via Crispi

Gela. Come abbiamo riferito ieri, le conseguenze peggiori, a causa dello schianto stradale di via Crispi, con l'impatto tra un'auto e una moto, le hanno riportate due giovani centauri, un diciottenne e un ventenne. Uno dei due è stato trasferito all'ospedale "San Marco" di Catania, dopo che inizialmente era stato preventivato un trasporto al "Sant'Elia" di Caltanissetta. È monitorato dai medici etnei. L'altro giovane è invece ricoverato al "Vittorio Emanuele", a sua volta sottoposto agli accertamenti del caso.