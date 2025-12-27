Il Tribunale del Riesame di Palermo conferma i domiciliari per Totò Cuffaro
PALERMO (ITALPRESS) & Confermati dal Tribunale del Riesame di Palermo i domiciliari per l& presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro. La richiesta era stata presentata dai legali di Cuffaro, ai domiciliari da più di tre settimane in qu
A cura di Redazione
27 dicembre 2025 12:31
PALERMO (ITALPRESS) – Confermati dal Tribunale del Riesame di Palermo i domiciliari per l’ex presidente della Regione Siciliana Totò Cuffaro. La richiesta era stata presentata dai legali di Cuffaro, ai domiciliari da più di tre settimane in quanto accusato di aver avuto un ruolo di vertice nell’ambito dell’inchiesta su un giro di appalti pilotati nella sanità.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
✅ Fact Check FONTE VERIFICATA