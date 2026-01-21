Il tre volte campione del mondo Salvo Bianca premiato al Quirinale da Mattarella

Ad accompagnare il talento locale l’immancabile padre Massimo Bianca, al fianco del figlio in ogni competizione a cui ha partecipato il giovane Salvo.

Gela. Salvo Bianca è stato premiato oggi al Quirinale da Sergio Mattarella. Tra i tanti talenti ricevuti questa mattina dal Presidente della Repubblica, il gelese era l’unico atleta siciliano.

Un ottimo modo per inaugurare l’anno solare per il tre volte campione del mondo, che ha chiuso il 2025 portando la fiaccola olimpica nella sua Gela e che oggi ha aperto il proprio 2026 al Quirinale, premiato da Mattarella. Ad accompagnare il talento locale l’immancabile padre Massimo Bianca, al fianco del figlio in ogni competizione a cui ha partecipato il giovane Salvo.