Il Torino cambia allenatore, ecco D’Aversa al posto di Baroni

TORINO (ITALPRESS) - Non poteva fare altro, Urbano Cairo. Troppo grosso il rischio di finire nelle acque torbide della classifica. E così, dopo 26 giornate di campionato (e appena 27 punti raccolti) e la pesante sconfitta patita al 'Ferraris' contro il Genoa, il Torino cambia guida tecnica. Finisce l'avventura di Marco Baroni sulla panchina dei piemontesi, settimo mister esonerato dall'inizio della stagione in Serie A. "Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l'attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera", si legge nella nota del club granata, che dunque rinnova tutto lo staff tecnico, dando le chiavi della squadra a Roberto D'Aversa, che ha firmato un contratto sino al prossimo 30 giugno e che debutterà sulla panchina dei granata nella delicata sfida con la Lazio (di cui Baroni era un ex). Nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, in Germania, D'Aversa è stato un buon centrocampista, iniziando la sua carriera da calciatore con il Milan, prima tappa di un percorso che lo ha visto indossare, tra le altre, le maglie di Sampdoria, Pescara e Monza in Serie B, oltre a Messina e Siena nella massima serie. Dopo aver terminato la carriera nel 2013, D'Aversa ha intrapreso un nuovo percorso professionale assumendo inizialmente l'incarico di direttore tecnico della Virtus Lanciano, ruolo che ha anticipato il suo debutto in panchina nella stessa società. Nel 2016 il passaggio al Parma, dove ha raggiunto un traguardo di grande prestigio: in due stagioni ha riportato gli emiliani dalla Serie C alla Serie A, conquistando in seguito la salvezza e consolidando poi la presenza della squadra ducale nella massima categoria. Successivamente ha guidato anche Sampdoria, Lecce ed Empoli in Serie A. Ora la nuova avventura da mister granata al posto di Marco Baroni con il compito, non facile, di risalire la corrente verso acque meno agitate.

