Il Teatro sotto le stelle fa tappa al Belvedere con “Le sorprese del divorzio”

Gela. Una serata all’insegna della comicità e del teatro all’aperto è in programma mercoledì 23 luglio a Gela, grazie all’iniziativa “Il Teatro sotto le stelle al Belvedere”, promossa dal Comune di Gela e dalla Regione Sicilia. Alle 21:00, sul suggestivo scenario di Viale Mediterraneo, la Compagnia Teatrale “Antidoto” porterà in scena la commedia in due atti “Le sorprese del divorzio”, scritta da A. Bisson e A. Mars, con la regia affidata a Luigi Licata. Lo spettacolo vedrà protagonisti sette attori che animeranno il palco con situazioni esilaranti, dialoghi brillanti e colpi di scena che ruotano intorno al tema, sempre attuale, della separazione coniugale e delle sue inaspettate conseguenze.

L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi estivi voluti dall’amministrazione comunale per offrire ai cittadini momenti di cultura, intrattenimento e socializzazione all’aperto. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l’assessore al ramo Romina Morselli hanno voluto sostenere e promuovere il progetto per valorizzare il teatro popolare e gli spazi urbani della città.

Un’occasione da non perdere per gli amanti del teatro e per chi desidera trascorrere una serata diversa, sotto il cielo stellato del Belvedere gelese.