Il teatro sotto le stelle apre con “Le sorprese del divorzio”

Gela. La stagione estiva si accende di cultura e spettacolo con il ritorno della rassegna “Il Teatro Sotto le Stelle”, appuntamento ormai imperdibile promosso dalla Compagnia Teatrale Antidoto, realtà consolidata nel panorama teatrale locale. Il primo spettacolo della rassegna 2025 andrà in scena stasera alle 21presso l’Arena Teatro Antidoto, con la rappresentazione della commedia in due atti “Le sorprese del divorzio”. La commedia mette in scena con ironia e leggerezza i paradossi legati al matrimonio e al divorzio. Gli equivoci si susseguono a ritmo serrato, tra personaggi eccentrici e situazioni al limite dell’assurdo, in un crescendo di comicità che tiene alta l’attenzione dello spettatore fino all’ultima battuta.

A dirigere lo spettacolo è Luigi Licata, regista noto per la sua sensibilità nella reinterpretazione di testi classici in chiave moderna. Licata promette una messa in scena vivace, fedele allo spirito originale ma arricchita da trovate sceniche e ritmi teatrali capaci di conquistare anche il pubblico più giovane.

Il Teatro Antidoto, con la sua cornice suggestiva all’aperto, si conferma il luogo ideale per vivere l’esperienza del teatro estivo. Il pubblico potrà godersi lo spettacolo sotto il cielo stellato, immerso in un’atmosfera conviviale e rilassata.