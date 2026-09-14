Il Teatro Massimo di Palermo presenta la stagione artistica 2026-27 e annuncia una partnership con Fineco

Il traguardo per i 130 anni di storia si fa sempre più vicino e il Teatro Massimo lo festeggia con un appuntamento dal duplice obiettivo

PALERMO (ITALPRESS) – Il traguardo per i 130 anni di storia si fa sempre più vicino e il Teatro Massimo lo festeggia con un appuntamento dal duplice obiettivo: presentare la stagione artistica 2026-27 e annunciare l’accordo di partnership con Fineco.

L’evento si è svolto nella Sala Grande del teatro alla presenza, tra gli altri, del sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo Marco Betta e di Fabrizio Cerami, Area Manager Fineco per la Sicilia occidentale. L’accordo con l’istituto bancario, che diventerà main sponsor della Fondazione, prevede un sostegno economico biennale da 300 mila euro complessivi.

La stagione artistica si articola in due programmi: concerti da un lato, opere e balletti dall’altro; il primo si svolgerà da dicembre 2026 a novembre 2027 con 16 appuntamenti, il secondo da novembre 2026 a dicembre 2027 con 14 appuntamenti. Previsti nomi di respiro internazionale, da Riccardo Muti (dirigerà Macbeth in cinque date tra 5 e 13 febbraio) a Fabio Biondi (17 gennaio) fino a Giovanni Sollima (29 settembre): in occasione del 130esimo anniversario, previsto per la settimana dal 16 al 23 maggio, andrà in scena il Falstaff sotto la regia di Ruggero Cappuccio. La campagna abbonamenti partirà il 22 settembre per chi dovrà rinnovare il proprio, mentre per i nuovi abbonati scatterà il 16 ottobre.

“È un momento molto importante per la Fondazione Teatro Massimo – sottolinea Betta, – Mi sento di condividere l’inizio di questa collaborazione con Fineco con tutte le lavoratrici, i lavoratori, il pubblico, la Regione Siciliana, il ministero della Cultura e il Comune, che hanno consentito questo cammino della Fondazione verso i 130 anni. La nostra stagione, che durerà da novembre 2026 a dicembre 2027, celebrerà proprio i 130 anni dalla prima apertura della Fondazione Teatro Massimo: è un momento di cammino e crescita, che continuerà con Fineco all’insegna della maggiore eccellenza artistica”.

Questa partnership, secondo Cerami, “è un’esperienza fortemente voluta sia dalla nostra banca che dal Teatro Massimo, per costruire una collaborazione che travalica l’attività di sponsorizzazione e si collega a un legame che Fineco vuole stabilire con il territorio di Palermo: il Teatro Massimo è innegabilmente il segno più importante della città. Teniamo molto a questa partnership, perché testimonia la nostra volontà di essere più vicini possibile al nostro territorio: siamo una banca tecnologica, ma è fondamentale che alla tecnologia si uniscano le competenze delle persone e le relazioni che attraverso queste competenze si instaurano”.

– Foto xd8/Italpress –

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