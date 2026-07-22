Quotidiano di Gela

Il sindacato Orsa pronto a donare un parco giochi a un istituto scolastico

La sede della sigla sindacale è nello stesso quartiere dell'istituto scolastico e per questa ragione Caiola ritiene che vadano incentivati i più piccoli, dato che nella zona non sono presenti spazi per i bambini

A cura di Redazione Redazione
22 luglio 2026 11:01
Il sindacato Orsa pronto a donare un parco giochi a un istituto scolastico - Il segretario Orsa igiene ambientale Orazio Caiola
Il segretario Orsa igiene ambientale Orazio Caiola
Gela
Attualità
Condividi

Gela. Il sindacato Orsa igiene ambientale, retto da Orazio Caiola, ha scritto ufficialmente all'istituto scolastico “San Francesco”, per il plesso ex “Paolo Emiliani Giudici”. La sigla sindacale infatti si è messa a disposizione per donare alla scuola la progettazione e l'installazione di un parco giochi per i più piccoli. La sede della sigla sindacale è nello stesso quartiere dell'istituto scolastico e per questa ragione Caiola ritiene che vadano incentivati i più piccoli, dato che nella zona non sono presenti spazi per i bambini. “Siamo a disposizione per concordare i dettagli tecnici e procedurali di questa iniziativa”, dice il sindacalista.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela