Il sindacato Orsa pronto a donare un parco giochi a un istituto scolastico

La sede della sigla sindacale è nello stesso quartiere dell'istituto scolastico e per questa ragione Caiola ritiene che vadano incentivati i più piccoli, dato che nella zona non sono presenti spazi per i bambini

Gela. Il sindacato Orsa igiene ambientale, retto da Orazio Caiola, ha scritto ufficialmente all'istituto scolastico “San Francesco”, per il plesso ex “Paolo Emiliani Giudici”. La sigla sindacale infatti si è messa a disposizione per donare alla scuola la progettazione e l'installazione di un parco giochi per i più piccoli. La sede della sigla sindacale è nello stesso quartiere dell'istituto scolastico e per questa ragione Caiola ritiene che vadano incentivati i più piccoli, dato che nella zona non sono presenti spazi per i bambini. “Siamo a disposizione per concordare i dettagli tecnici e procedurali di questa iniziativa”, dice il sindacalista.