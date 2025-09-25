Il siciliano Ignazio Gibilaro, Generale della GDF, nominato vicedirettore generale dell’Aisi

Ne dà notizia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano

ROMA (ITALPRESS) – Con Dpcm firmati dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i generali di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza Leandro Cuzzocrea e Ignazio Gibilaro, sono stati nominati rispettivamente vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e vice direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

Entrambi gli incarichi hanno durata di quattro anni. Delle nomine è stato informato il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Ne dà notizia il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la Sicurezza dalla Repubblica, che dichiara: “Esprimo ai neo Vice Direttori i migliori auguri di buon lavoro e rivolgo un ringraziamento al prefetto Alessandra Guidi, giunta alla scadenza del mandato di vice direttore DIS, per l’importante servizio svolto in questi anni”.

– Foto: Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).