"Il ricordo di una donna speciale", primo anniversario della morte di Rita Tinnirello: messa in suffragio

Rita, in vita, ha lasciato un ricordo indelebile per le passioni che coltivava, compresa quella del Gela calcio, sua squadra del cuore

Gela. Se n’è andata troppo presto, a soli 45 anni. Un anno fa, Rita Tinnirello è stata colta da un’ischemia cerebrale, che dopo quindici giorni di coma, ricoverata all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta, l’ha portata via, strappandola ai suoi affetti e ai suoi due figli, Luigi ed Emanuele, che la ricordano ogni giorno. Rita Tinnirello è morta il 30 giugno dello scorso anno e in occasione della messa in suo suffragio, i figli e la famiglia invitano, chi volesse, a partecipare. Si terrà appunto il prossimo 30 giugno presso la chiesa del Carmine, dalle ore 19, per il primo anniversario. Rita, in vita, ha lasciato un ricordo indelebile per le passioni che coltivava, compresa quella del Gela calcio, sua squadra del cuore. “Appassionata della vita e sempre pronta a dare un supporto a chi aveva bisogno. Tutti hanno pregato per lei”, così la ricordano i figli. “Era una donna speciale e il dolore rimane incolmabile”, dicono.