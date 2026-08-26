Il ricordo di Andrea Vallese rivive con il basket, una targa e playground intitolatogli

Proprio il basket era una grande passione del trentaquattrenne

Gela. Morì tragicamente un anno fa, mentre si trovava nelle Filippine. La scomparsa del trentaquattrenne Andrea Vallese colpì profondamente la famiglia, i tanti amici e la comunità cittadina. L'amministrazione comunale, accogliendo un'istanza in tal senso, ha deciso di intitolare al giovane Vallese uno dei campi da basket nella zona della rotonda est di Macchitella. Proprio il basket era una grande passione del trentaquattrenne, spesso impegnato insieme a un gruppo di coetanei nell'organizzazione di tornei o di semplici partite in un playground dai tanti significati. In uno di quei playground sarà installata anche una targa commemorativa. Gli amici hanno già intitolato ad Andrea Vallese un torneo che si tiene annualmente.