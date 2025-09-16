Il quartiere “Chianu sulfareddru” al centro dei lavori di riqualificazione urbana

Tra le opere in corso spicca la scalinata all'incorcio tra Via Colombo e via G. di Stefano che conduce al parcheggio Arena e alla Capitaneria di Porto.

Gela. Proseguono senza sosta gli interventi di riqualificazione urbana a Gela, finanziati in gran parte con i fondi del PNRR. Le opere stanno trasformando in maniera significativa il volto della città, con particolare attenzione al quartiere Chianu Sulfareddru, da tempo in condizioni di degrado ma oggi interessato da cantieri che mirano a restituire decoro e vivibilità. Uno dei progetti più visibili è la riqualificazione della scalinata che da via Colombo conduce all’uscita del parcheggio Arena e alla Capitaneria di Porto. I lavori, già a buon punto, permetteranno di migliorare la mobilità pedonale in una zona strategica della città, agevolando cittadini e turisti nell’accesso alle aree portuali e al centro urbano.

L’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Dio ha sottolineato come “gli interventi in corso stiano progressivamente restituendo dignità a un quartiere che fino a pochi mesi fa versava in condizioni di forte abbandono”.

Il quartiere Chianu Sulfareddru, simbolo per anni di incuria e mancanza di servizi, è oggi al centro di una serie di lavori che non si limitano solo al decoro urbano, ma puntano a una vera e propria rigenerazione. Sono previste opere di pavimentazione in piazza Toselli , manutenzione delle aree comuni e riqualificazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di restituire vivibilità e sicurezza.

La zona sud di Gela continua a essere interessata da numerosi cantieri. Alcuni interventi hanno subito ritardi a causa dei frequenti ritrovamenti archeologici che il sottosuolo gelese custodisce: testimonianze preziose che rallentano le opere, ma al tempo stesso arricchiscono il patrimonio storico della città. Come accaduto pochi giorni fa nell'area dell'Orto Fontanelle, dove sono in atto i lavori finalizzati al Palazzo della Cultura.

La riqualificazione non riguarda solo le strade e le piazze, ma anche il settore dell’edilizia scolastica. Sono stati avviati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici, con lavori strutturali già calendarizzati. Anche le aree esterne alle scuole sono state prese in esame dall’amministrazione, con particolare attenzione alle aree più sensibili dove è maggiore l’afflusso di mezzi e pedoni. Un grande passo avanti è stato compiuto negli istituti Pirandello e Solito, che da tempo necessitavano di opere di messa in sicurezza e ammodernamento. Le scuole, cuore della comunità, rappresentano uno degli investimenti più significativi per il futuro della città.