Il procuratore Vella nel ricordo dei magistrati vittime della mafia, ospite a Marsala

Il procuratore sarà ospite della rassegna

Marsala. Venerdì 1 agosto, alle ore 18.30, si svolgerà il terzo incontro della rassegna “Ricordando Paolo Borsellino. Come seguire il suo esempio”. L’appuntamento è in programma in Piazza della Vittoria n.4, davanti al Centro socio-educativo “I giusti di Sicilia”. Il tema sarà “Giovani vite bruciate: i killer di Rosario Livatino, giudice ragazzino”. Relatore sarà Salvatore Vella, Procuratore della Repubblica al Tribunale di Gela. La serata intende ricordare l’esempio di Paolo Borsellino e offrire una riflessione sulla vita e sul sacrificio di Rosario Livatino, vittima della mafia. La presenza del procuratore Vella darà modo di approfondire fatti, contesto e implicazioni del tragico omicidio del giovane magistrato. Il Procuratore Vella porterà la propria esperienza diretta, parlando dei killer di Livatino e delle dinamiche criminali che hanno coinvolto giovanissimi affiliati. Il suo intervento evidenzierà il legame tra mafia e nuove generazioni, spiegando come i clan riescano ad attrarre giovani attraverso violenza e promesse di potere. L’incontro si propone di offrire una chiara testimonianza di legalità e di spiegare quanto sia importante educare i ragazzi al rispetto delle leggi e alla difesa dello Stato. Il riferimento a Rosario Livatino, il “giudice ragazzino”, sottolinea il coraggio di chi ha scelto la giustizia nonostante i rischi. La rassegna “Ricordando Paolo Borsellino” proseguirà fino al 12 settembre 2025. Il percorso, iniziato il 17 luglio, vuole diffondere la cultura della legalità attraverso incontri e testimonianze dirette. Ogni appuntamento affronta temi legati al contrasto alla criminalità organizzata, mettendo in luce esempi di chi ha dedicato la propria vita al servizio della giustizia. L’iniziativa è organizzata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo e dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Mazara del Vallo. L’evento gode del patrocinio della Sottosezione di Marsala dell’Associazione Nazionale Magistrati e del Comune di Marsala. Queste realtà condividono l’impegno di tenere viva la memoria di magistrati come Borsellino e Livatino, che hanno pagato con la vita la loro fedeltà alla giustizia.