Il privato che fa scuola: don Minozzi, un esempio da seguire

Una scuola privata d’eccellenza che potrebbe essere d’esempio anche per il pubblico. È la Don Minozzi, aperta tutto l’anno, con attività estive, climatizzazione e mensa privata.

Gela. Una scuola privata d’eccellenza che potrebbe diventare uno spunto anche per il sistema pubblico. È l’istituto Don Giovanni Minozzi, una realtà che ha scelto di non fermarsi mai, garantendo continuità alle attività e ai servizi anche durante le vacanze estive.

Il nuovo anno scolastico è ripartito ufficialmente il primo settembre, ma per la struttura l’attività non si è mai realmente interrotta. Durante l’estate, infatti, sono proseguite le iniziative dedicate ai bambini, offrendo alle famiglie un servizio continuativo. Un’organizzazione che punta anche sul comfort e sull’accoglienza: la scuola è climatizzata durante tutto l’anno e dispone di una mensa privata, garantendo così servizi che vanno oltre la semplice attività didattica.

Un modello che mette al centro bambini, famiglie e organizzazione e che dimostra come una scuola possa essere un punto di riferimento quotidiano, non soltanto durante il calendario delle lezioni.

Un’eccellenza privata che, proprio per la sua capacità di garantire continuità e servizi, potrebbe rappresentare uno spunto importante anche per la scuola pubblica.