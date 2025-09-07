Il primo ministro giapponese Ishiba annuncia le dimissioni
ROMA (ITALPRESS) - Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato le sue dimissioni. Lo scrive su X l'emittente televisiva NHK. Secondo quanto riportato dall'emittentela tv nipponica la dec...
A cura di Redazione
07 settembre 2025 07:40
ROMA (ITALPRESS) - Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato le sue dimissioni. Lo scrive su X l'emittente televisiva NHK. Secondo quanto riportato dall'emittentela tv nipponica la decisione del premier nipponico avrebbe l'obiettivo di evitare una spaccatura all'interno del Partito Liberal Democratico al potere.
foto: IPA Agency
(ITALPRESS).
✅ Fact Check FONTE VERIFICATA