Il primo ministro giapponese Ishiba annuncia le dimissioni

07 settembre 2025 07:40
ROMA (ITALPRESS) - Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba ha annunciato le sue dimissioni. Lo scrive su X l'emittente televisiva NHK. Secondo quanto riportato dall'emittentela tv nipponica la decisione del premier nipponico avrebbe l'obiettivo di evitare una spaccatura all'interno del Partito Liberal Democratico al potere.

