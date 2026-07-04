Il primo amore secondo Armando Irti

Un romanzo intenso sulla memoria e il primo amore: Armando Irti racconta la scoperta dei sentimenti con misura e autenticità.

Gela. Con Una storia incredibile, Armando Irti torna alla narrativa con un romanzo che affonda le radici nella memoria personale, scegliendo di raccontare uno dei passaggi più delicati della formazione sentimentale: l'innamoramento adolescenziale per la madre del proprio migliore amico. Un espediente narrativo che evita il facile scandalo e diventa, piuttosto, occasione per riflettere sull'idealizzazione del primo amore e sul difficile passaggio all'età adulta. Irti predilige una scrittura sobria, capace di restituire autenticità alle emozioni e di coinvolgere il lettore senza ricorrere a effetti melodrammatici. Qualche ridondanza narrativa e una caratterizzazione non sempre approfondita dei personaggi secondari limitano, a tratti, la forza del racconto, che avrebbe potuto osare di più sul piano psicologico. Resta, tuttavia, un'opera sincera, in cui la memoria diventa strumento di indagine dell'animo umano. Una storia incredibile conferma la sensibilità narrativa di Armando Irti e offre una lettura che invita a riscoprire quella stagione della vita in cui i sentimenti, nel bene e nel male, sembrano davvero assoluti.