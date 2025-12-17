Il presepe diventa itinerante all’I.C Romagnoli- Solito

Un’esperienza originale e condivisa che ha coinvolto bambini, insegnanti e famiglie, portando il messaggio del Natale oltre le mura scolastiche.

Gela. Quest’anno il Natale per le classi della scuola primaria e dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Romagnoli- Solito” si è vissuto in modo diverso e originale. Al posto del tradizionale presepe vivente allestito a scuola, l’istituto ha scelto di proporre un presepe itinerante, trasformando la rappresentazione della Natività in un percorso condiviso e partecipato.

Bambini e insegnanti hanno dato vita a un’esperienza coinvolgente, che ha permesso di portare il messaggio del Natale oltre le mura scolastiche, valorizzando il territorio e favorendo momenti di incontro e comunità. Le varie tappe del presepe itinerante hanno visto i piccoli alunni protagonisti di scene e simboli della tradizione natalizia, reinterpretati con semplicità ed entusiasmo.

La scelta di questa nuova modalità ha risposto all’esigenza di rinnovare una tradizione molto sentita, mantenendone intatto il valore educativo e simbolico. Il presepe itinerante ha infatti rappresentato un’occasione di crescita, collaborazione e inclusione, coinvolgendo attivamente bambini, docenti e famiglie.

Un Natale vissuto in movimento, all’insegna della condivisione e della creatività, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, lasciando nei piccoli partecipanti un ricordo speciale e significativo.