Il play Stanic lascia il Basket Gela, dopo due stagioni rescissione consensuale
Lascia la maglia della cicogna biancoazzurra dopo due stagioni
Gela. Il Gela Basket saluta uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni. Ufficiale la rescissione consensuale con Dorde Stanic, che lascia la maglia della cicogna biancoazzurra dopo due stagioni. “Con la sua uscita - scrive il sodalizio all’interno di un comunicato - la società libera un posto da extracomunitario, che sarà valutato dallo staff tecnico e dirigenziale in vista del completamento del roster per la stagione 2025/26”. Proprio questa parte del comunicato del club gelese lascia presagire che potrebbe essere annunciato a breve un colpo che potrebbe riempire lo slot dedicato all’atleta extra comunitario lasciato vacante dal playmaker serbo.
In foto Dorde Stanic