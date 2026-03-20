Il Palermo Calcio e il Comune incontrano i vertici Uefa a Nyon

Una delegazione del Comune di Palermo e del club rosanero, insieme ai progettisti di Populous, è stata ricevuta in visita ufficiale a Nyon in Svizzera nella sede della Uefa

PALERMO (ITALPRESS) – Obiettivo Euro2032. Questa mattina una delegazione del Comune di Palermo e del club rosanero, insieme ai progettisti di Populous, è stata ricevuta in visita ufficiale a Nyon in Svizzera nella sede della Uefa, per rappresentare ai vertici della massima istituzione del calcio europeo l’avanzamento del percorso che porterà Palermo e il Barbera tra i candidati a ospitare gli Europei 2032. Sul tavolo, le idee condivise del gruppo di lavoro sulla riqualificazione radicale del nuovo stadio, con attenzione agli oltre 200 requisiti da rispettare per poter ospitare competizioni internazionali di alto livello, a partire dalla nuova struttura e i servizi correlati, moderni e funzionali, fino ai temi della sostenibilità, la rigenerazione urbana e il cronoprogramma dei lavori. Un ulteriore passaggio in avanti nel processo che porterà al lavoro congiunto sul progetto finale e la formalizzazione della candidatura, entro luglio 2026.

“Desidero sottolineare il clima estremamente positivo e costruttivo che ha caratterizzato il confronto con la Uefa – ha detto il sindaco Roberto Lagalla – dalla quale abbiamo riscontrato una grande disponibilità e un concreto interesse per il progetto presentato. Non si è trattato soltanto di illustrare un’idea di riqualificazione dello stadio, ma di condividere una visione più ampia di sviluppo della città nei prossimi anni, che è stata accolta con attenzione e apprezzamento. Palermo è oggi una città che gode di crescente visibilità a livello internazionale, come confermano anche i più recenti dati sul turismo, con oltre 2 milioni di arrivi registrati nel 2025. Un risultato che testimonia la vitalità e l’attrattività del nostro territorio e che rafforza la credibilità della nostra candidatura. Voglio inoltre ribadire – conclude Lagalla – la forte e proficua collaborazione tra il Comune e il Palermo Fc, che stanno lavorando insieme con determinazione al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Parliamo di un bene fondamentale per la città, per la sua identità sportiva e per i tanti tifosi che lo vivono ogni settimana. Questo percorso condiviso rappresenta una delle basi più solide su cui costruire il futuro di Palermo anche in vista di un evento internazionale così prestigioso”.

Per l’amministratore delegato del Palermo, Giovanni Gardini “L’apprezzamento ricevuto da Uefa per il percorso condiviso che tutto il gruppo di lavoro sta portando avanti con impegno e dedizione è un ulteriore tassello per il raggiungimento di un obiettivo comune per tutta la città. Un’occasione unica che può cambiare davvero la vita di un’intera comunità, ben oltre la passione sportiva”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).