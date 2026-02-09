Il Niscemi regala un sorriso alla città: Leonfortese sconfitta al “Pontelongo” per 4-0

Bojang, Martinez e Nobile regalano tre punti al Niscemi ed un sorriso ad una comunità intera reduce da un periodo particolarmente difficile.

Niscemi. Bojang, Martinez e Nobile regalano tre punti al Niscemi ed un sorriso ad una comunità intera reduce da un periodo particolarmente difficile. Gli uomini di Fabio Comandatore superano la Leonfortese per 4-0. Il poker gialloverde arriva tra l’84’ ed il 95’ e porta le firme degli atleti sopracitati, con l’esterno classe ‘00 che ha realizzato una doppietta. Successo, quello ottenuto al “Pontelongo”, che mancava dal 21 dicembre, dal tennistico 6-0 al cospetto del Rosmarino. In virtù di questa vittoria, l’organico niscemese sale a quota trenta punti, quattro in meno dalla zona playoff e dodici in più rispetto a quella playout.