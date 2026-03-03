“Il mondo delle api”: a scuola una lezione di salute e sostenibilità

Gli alunni hanno degustato miele su crostini di pane, trasformando l’apprendimento in un’esperienza concreta e condivisa.

Gela. Si è svolto oggi, presso l’auditorium dell’Istituto Comprensivo Giovanni Verga, l’incontro dedicato al “Mondo delle Api”, promosso dal Rotary Club nell’ambito della progettazione scolastica Salute e Benessere.

Protagoniste dell’iniziativa le classi prime e seconde della scuola primaria, coinvolte in un momento formativo che ha unito divulgazione scientifica e partecipazione attiva. Gli alunni hanno ascoltato con attenzione gli interventi dei delegati del Rotary, ponendo domande e prendendo parte a giochi tematici pensati per approfondire la conoscenza di questo prezioso insetto e del suo ruolo nell’ecosistema.

Durante l’incontro è stato sottolineato il valore delle api per la biodiversità e l’importanza della responsabilità umana nella tutela dell’ambiente, elemento chiave per garantire sostenibilità e qualità della vita. Un messaggio chiaro e attuale, trasmesso con un linguaggio semplice ma efficace.

Sono intervenuti il presidente del Rotary Club Francesco Giudice, il delegato di club Alberto Riggio, il presidente della commissione distrettuale Luigi Loggia, la delegata d’area Stefania Fontanazza e il prefetto del Rotary Club Silvio Scichilone.

A conclusione della giornata, gli alunni hanno degustato miele su crostini di pane offerti dal Rotary Club, trasformando l’apprendimento in un’esperienza concreta e condivisa. Un’iniziativa che ha saputo coniugare educazione, consapevolezza ambientale e partecipazione attiva