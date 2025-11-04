Quotidiano di Gela

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè allo stand della Regione Sicilia al WTM di Londra

Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè allo stand della Regione Sicilia al WTM di Londra. Ad accoglierla Elvira Amata, assessore regionale al turismo, sport e spettacolo.

A cura di Redazione Redazione
04 novembre 2025 16:21
Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè allo stand della Regione Sicilia al WTM di Londra -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè allo stand della Regione Sicilia al WTM di Londra. Ad accoglierla Elvira Amata, assessore regionale al turismo, sport e spettacolo.

– Foto Ministero del Turismo –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela