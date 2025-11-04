Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè allo stand della Regione Sicilia al WTM di Londra
Il Ministro del Turismo Daniela Santanchè allo stand della Regione Sicilia al WTM di Londra. Ad accoglierla Elvira Amata, assessore regionale al turismo, sport e spettacolo.
04 novembre 2025 16:21
