Il Milazzo parla gelese: Rechichi e Retucci sfidano il loro passato

Il difensore e l’attaccante tornano a Gela da avversari dopo aver sfiorato entrambi il trasferimento in biancazzurro. Al Presti, però, i sentimenti lasceranno spazio alla necessità di fare punti.

Gela. Non ci sarà spazio per i sentimenti ma nel Milazzo che domenica affronterà il Gela scorre sangue gelese. Il difensore Angelo Rechichi e l’attaccante Mattia Retucci tornano al Presti da avversari. Li ha voluti entrambi il diesse Giovanni Martello, che la scorsa estate è stato ad un passo dal firmare con il delfino. Il Milazzo ha gli stessi obiettivi del Gela, ovvero una salvezza tranquilla. Traguardo che sembra in linea con i risultati sin qui ottenuti, pur con le prevedibili difficoltà. Il Gela non ha il tempo di pensare ai sentimenti. L’esigenza di tornare al gol ed al successo (che manca dalla gara con il Favara) fa passare tutto in secondo piano.

Angelo Rechichi, classe 2002, ha già affrontato la squadra della sua città lo scorso anno con la maglia dell’Acireale, segnando una doppietta con successiva esultanza che provocò polemiche ed il malumore degli ultras di fede biancazzurra. L’estate passata anche lui è stato vicinissimo a vestire la maglia del Gela ma alla fine non se ne è fatto nulla. Dopo le esperienze nel settore giovanile della Reggina, nell’estate 2021 si è trasferito al Lamezia, con cui ha debuttato nel torneo di serie D. Ha completato l’annata con il Gravina, totalizzando 12 presenze nel girone H e segnando anche il suo primo gol in quarta serie. Nel 2022/2023 ha scelto il progetto della Sancataldese, poi Akragas, dove è rimasto per una stagione e mezzo, totalizzando 57 presenze e firmando tre reti tra campionato e Coppa Italia. L’ultimo annato nell’Acireale, raccogliendo 36 presenze e tre gol (doppietta contro il Gela e gol al Sambiase).

Mattia Retucci, 26 anni il prossimo dicembre, ha mosso i primi passi nel Real Gela, per poi trasferirsi al Palermo. Ha iniziato il proprio percorso nell’Under 15 rosanero, rimanendo per quattro anni e raggiungendo la Primavera. Il centravanti è poi rimasto fino al gennaio 2019 nella Beretti della Virtus Entella e ha completato l’annata al Gela, con cui ha debuttato e firmato il suo primo gol in serie D a San Cataldo. Dopo la brevissima parentesi alla Correggese è passato al Marina di Ragusa. Il passaggio alla Nissa nella seconda metà della stagione successiva. Alla fine del 2022 si è trasferito al Pro Favara, con cui ha firmato 10 reti in 30 partite. Nella stagione 2024-2025 il passaggio al Paternò, totalizzando 29 presenze e firmando 2 reti con Gaetano Catalano in panchina, oggi al Milazzo. Ha trascorso l’ultima stagione all’Unitas Sciacca, nel Girone A di Eccellenza, con cui ha disputato 18 partite siglando 7 gol. Anche con Retucci ci sono stati contatti ma la scelta è andata al Milazzo per svariati motivi.

Domenica saranno 2 degli avversari, con il cuore diviso a metà contro un Gela che ha disperato bisogno di vincere.