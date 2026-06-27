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Il marito della ministra Roccella disperso nelle acque del lago di Vico

VITERBO (ITALPRESS) - Momenti di apprensione sulle acque del lago di Vico, dove risulta disperso Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Rocc...

A cura di Redazione Redazione
27 giugno 2026 21:53
Il marito della ministra Roccella disperso nelle acque del lago di Vico -
Italia
Italpress
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VITERBO (ITALPRESS) - Momenti di apprensione sulle acque del lago di Vico, dove risulta disperso Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, L'uomo si è tuffato da una barca senza più riemergere. Avvertiti dalla stessa ministra, sul posto si sono subito recati i carabinieri della stazione di Vico e quelli di Viterbo, i sommozzatori dei Vigili del fuoco e personale del 118. Sono in corso le ricerche.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

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Verificato il: 27 giugno 2026

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