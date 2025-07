Il giudice Martina Scuderoni lascia il tribunale: "Va via un magistrato pienamente formato"

Il magistrato, giunta dalla Liguria, non ha nascosto che gli anni passati in città e in tribunale rimarranno certamente fissati nella sua memoria professionale e umana

Gela. Ha voluto salutare e ringraziare tutti coloro, dai colleghi e fino al personale del tribunale, che in questi cinque anni di servizio a palazzo di giustizia hanno lavorato fianco a fianco con lei. Il giudice Martina Scuderoni lascia la città, per essere trasferita in un'altra sede. La breve cerimonia si è tenuta ieri. Dai giudici ai pm della procura e agli avvocati e fino al personale amministrativo e tecnico, tanti hanno voluto esserci. Il presidente del tribunale Riggio, l'attuale procuratore Vella e chi l'ha preceduto, il procuratore Musti, tutti i giudici (c'era inoltre il presidente D'Amore che a sua volta ha da poco lasciato palazzo di giustizia), i pm, i vpo, gli avvocati del consiglio dell'ordine e quelli della camera penale, nessuno ha mancato di sottolineare le capacità del giudice Scuderoni. In cinque anni, come è stato riferito durante gli interventi, con la sua attività è stata in grado di definire oltre mille procedimenti, in un tribunale che ancora oggi spicca per la varietà di fattispecie. “Va via un giudice pienamente formato”, è stato ripetuto nel corso degli interventi. Il magistrato, giunta dalla Liguria, non ha nascosto che gli anni passati in città e in tribunale rimarranno certamente fissati nella sua memoria professionale e umana.