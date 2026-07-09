Il Generale Stefano Lombardi nuovo Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Sicilia

A Palermo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Si è svolta presso il chiostro della Caserma “M.O.V.M. S. Ten. Giuseppe Cangialosi” di Palermo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Sicilia tra il Generale di Divisione Roberto Manna e il Generale di Divisione Stefano Lombardi.

Alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Generale di Divisione Francesco Mattana, infatti, Lombardi si è ufficialmente insediato al termine del formale passaggio di consegne con Manna, che ha ricoperto il ruolo dalla fine del mese di luglio del 2024 e al quale adesso spetta il comando della Regione Campania. “Cedo l’incarico a un generale di grandissimo spessore” ha dichiarato il Generale Manna, che si definisce “sicuro che con le sue capacità, equilibrio ed entusiasmo il Generale Lombardi aiuterà il Comando regionale a raggiungere traguardi ancor più elevati”.

Un passaggio di consegne vissuto con particolare emozione anche dal neo Comandante Lombardi: “Giungo in Sicilia carico di entusiasmo, di onore ed emozione perché – dichiara il Generale bresciano – sento il peso della storia di una regione che è cruciale per la Guardia di Finanza e per l’intero Paese”. “Quando arrivi in un posto nuovo – ha affermato con convinzione Lombardi – hai il compito di parlare poco e ascoltare tanto, questo è ciò che farò a partire da oggi”.

Il cerimoniale è stato poi chiuso dall’intervento del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Francesco Mattana, che ha trovato nella “continuità e nel rinnovamento” il senso di un avvicendamento tra “due ufficiali di altissimo profilo, accomunati da esperienze e abilità di grande valore”. “Al Generale Manna – conclude Mattana – la mia gratitudine per l’opera svolta con equilibrio e lungimiranza. Al Generale Lombardi i miei auguri, so di poter contare su di lui come su nessun altro”.

– foto xi6/Italpress –

(ITALPRESS).