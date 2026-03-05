Il Generale Domizi consegna Medaglie Mauriziane al Comando Legione Carabinieri Sicilia

L'incontro si è aperto con il saluto a una rappresentanza di militari del Comando Provinciale, cui è seguito un briefing con gli Ufficiali, incentrato sull'impegno quotidiano dell'Arma nel territorio palermitano.

PALERMO (ITALPRESS) – Il Generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, organismo di vertice dell’Arma territoriale per la Sicilia e la Calabria, ha fatto visita al Comando Provinciale di Palermo. Ad accoglierlo, nella storica caserma intitolata a “Giacinto Carini”, è stato il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luciano Magrini.

L’incontro si è aperto con il saluto a una rappresentanza di militari del Comando Provinciale, cui è seguito un briefing con gli Ufficiali, incentrato sull’impegno quotidiano dell’Arma nel territorio palermitano. Nel corso della visita, il Generale Domizi ha sottolineato “l’importanza della disciplina e dell’onore, doveri richiamati dalla Costituzione e sanciti nella formula del giuramento che i Carabinieri pronunciano di fronte alla Bandiera”. Ha quindi invitato a riflettere sul significato più profondo di tali parole: “agire con disciplina e onore rappresenta un’esortazione che, insieme al sentimento di riconoscenza e di affetto verso l’Istituzione, richiama ogni militare a operare nel rispetto delle leggi, delle procedure e dei valori che da sempre contraddistinguono l’Arma”.

“La disciplina – ha evidenziato -, significa osservare le norme e darsi una regola anche interiore, ispirata ai principi dell’etica militare, dell’etica dell’Arma e, più in generale, dell’etica costituzionale. Un atteggiamento che deve guidare il comportamento non solo durante il servizio, ma anche nella vita quotidiana e soprattutto quando si dismette l’uniforme, perché un Carabiniere è sempre riconoscibile e deve onorare in ogni momento il giuramento prestato”. L’Alto Ufficiale ha inoltre richiamato l’orgoglio di appartenere alla famiglia dell’Arma dei Carabinieri e il valore della fiducia, “elementi capaci di generare quella sinergia indispensabile per svolgere al meglio il servizio a favore delle istituzioni e della collettività”.

Successivamente, il Generale Domizi si è recato presso la Legione “Sicilia”, dove è stato accolto dal Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco. Nella chiesa di San Giacomo dei Militari, all’interno del complesso delle Caserme “dalla Chiesa – Calatafimi”, l’Alto Ufficiale ha presieduto la cerimonia di consegna di 38 insegne metalliche della Medaglia Mauriziana. L’onorificenza, istituita nel 1839 da Carlo Alberto di Savoia e conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, rappresenta uno dei più alti riconoscimenti della carriera militare. E’ riservata a coloro che hanno maturato 50 anni di servizio, tra incarichi operativi, funzioni di comando e partecipazioni a missioni, incarnando un percorso professionale contraddistinto da fedeltà, disciplina e dedizione assoluta alle Istituzioni. Nel suo intervento, il Generale Domizi ha sottolineato l’elevato profilo umano e professionale degli insigniti, evidenziando come il traguardo raggiunto non sia soltanto espressione di longevità di servizio, ma autentica testimonianza di coerenza e spirito di sacrificio.

