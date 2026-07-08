Il gelese Paolo Seca nel nuovo film di Ferzan Ozpetek, le riprese in corso a Roma

Un debutto cinematografico, per Seca, bagnato dal grande cinema italiano

Gela. E' stato scelto per una piccola parte nel nuovo film del regista Ferzan Ozpetek, "Nella gioia e nel dolore", che sarà nelle sale a dicembre prossimo. C'è anche il gelese Paolo Seca, insegnante quarantenne, nel cast del nuovo lavoro di uno dei registi maggiormente affermati, in Italia e in Europa, già dietro la macchina da presa per film come “Le fate ignoranti”, “La finestra di fronte” e “Mine vaganti”. Seca, in questi giorni, è impegnato nelle riprese a Roma, insieme al cast, che annovera, tra gli altri, Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli e Luca Argentero, oltre a veri e propri “feticci” del cinema del regista turco-italiano. Un debutto cinematografico, per Seca, bagnato dal grande cinema italiano.