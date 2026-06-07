Il gelese Damante e Maccari dominano in Slovacchia, vittoria nel Gtc Endurance Challenge

Il weekend in Slovacchia è stato un crescendo di prestazioni, frutto di un intenso e meticoloso lavoro di squadra sulla messa a punto della vettura

Gela. Dopo averla sfiorata a Vallelunga, la vittoria è finalmente arrivata. Il duo composto dal gelese Damante e da Maccari, al volante della Alpine A110 GT4 della Tuder Motorsport, ha dominato la seconda tappa del GTC Endurance Challenge sul circuito dello Slovakiaring, conquistando il loro primo successo stagionale europeo nella categoria GT4 AM. Il weekend in Slovacchia è stato un crescendo di prestazioni, frutto di un intenso e meticoloso lavoro di squadra sulla messa a punto della vettura. Il duo, ha subito messo in chiaro le proprie intenzioni sin dalle prove libere, concluse con il miglior tempo assoluto di categoria, per poi confermare lo stato di grazia centrando una splendida pole position della classe AM. "Siamo felici ed emozionati per questo primo successo europeo. Dopo la sfortuna di Vallelunga, volevamo dimostrare il nostro reale potenziale e ci siamo riusciti. Lo Stage 1 è stato davvero sofferto a causa di alcuni problemi di setup, ma il team Tuder Motorsport ha fatto un lavoro straordinario, risolvendo al meglio il problema per lo Stage 2 e permettendoci di vincere. Questa vittoria è il giusto premio per gli sforzi di tutti e ci dà una spinta enorme per il prosieguo del campionato.” Il prossimo appuntamento vedrà Damante e Maccari a Valencia, a settembre, da leader europei nella classifica Gt4 AM.