Il Gela riconferma Aperi: per il centrocampo è in arrivo Vogiatzis

In arrivo il centrocampista greco Vasilios Vogiatzis, con cui il Gela ha trovato l’accordo.

Gela. Il Gela rinnova la propria fiducia nei confronti di Sebastiano Aperi, che anche l’anno prossimo indosserà i colori biancazzurri. Autore nella passata stagione di sei reti, l’attaccante ex Enna guiderà nuovamente il reparto avanzato del club locale.

In arrivo anche il centrocampista greco Vasilios Vogiatzis, con cui il Gela ha trovato l’accordo. A breve l’ufficialità dell’approdo in biancazzurro del mediano classe ‘96, che in Italia ha vestito le maglie di Giugliano e Ancona in Serie C e dell’Angri in Serie D.

Due novità di mercato di spessore per il Gela, ormai pienamente immerso nel calciomercato. Inizia a delinearsi l’organico che nei prossimi mesi sarà a disposizione di Fabio Comandatore.