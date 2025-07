Il Gela fa la storia, ribalta il Canosa: 3-0 ed è serie D

Tre gol e una promozione che sa di riscatto per una società che ci ha creduto fino alla fine e per la città

Gela.Il Gela fa la storia e riporta la città in Serie D. I pugliesi del Canosa, vittoriosi all'andata per 2-0, si arrendono ai biancazzurri e a un pubblico strabordante. Sembrava che ci fosse poco da fare e la prima frazione di gioco, al "Presti", bloccata sullo 0-0, non faceva presagire nulla di buono. I cambi e i due bomber Savasta, autore di una doppietta, con il gol della promozione al 90', e Agudiak, hanno cambiato i destini. Dal 30' del secondo tempo, il Gela di voglia, passione e coraggio, ha cambiato tutto. Tre gol e una promozione che sa di riscatto per una società che ci ha creduto fino alla fine e per la città.