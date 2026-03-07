Il Gela Basket esce inaspettatamente sconfitto dal match contro gli Svincolati Milazzo
73-69 il punteggio maturato al termine di una sfida equilibrata che ha visto trionfare la giovane formazione mamertina
A cura di Giovanni Indovina
07 marzo 2026 21:03
Gela. Il Gela Basket scivola inaspettatamente sul parquet degli Svincolati Milazzo. 73-69 il punteggio maturato al termine di una sfida equilibrata che ha visto trionfare la giovane formazione mamertina, trascinata al successo dai 21 punti di Francesco Aiello, oltre che dai 12 e 11 punti a referto di Giorgio Alioto ed Emanuele Aliprandi.
Non va oltre quota 69 punti, invece, il Gela Basket, che commette un passo falso a distanza di mesi dall’ultima volta e non riesce nell’intento di portare a casa un altro successo.