Il Gela Basket chiude la Poule Promozione con una vittoria: Milazzo surclassato per 92-44

Anche oggi lontani dal parquet i fratelli Caiola, mentre hanno collezionato diversi minuti in campo anche Bernardo, Scifo, Susino e Farruggia, prodotti del settore giovanile del Gela Basket.

Gela. Il Gela Basket chiude nel migliore dei modi la Poule Promozione. Forti di un secondo posto già consolidato dallo scorso weekend, i biancazzurri superano nettamente gli Svincolati Academy di Milazzo con un limpido 92-44.

Match a senso unico, al PalaLivatino, sin dai primi dieci minuti di gara. Basti pensare che il solo primo quarto è terminato sul punteggio di 29-6 in favore dei locali. Il gap, da lì in poi, si è fatto sempre più rotondo, fino ad arrivare al risultato finale.

Sei giocatori in doppia cifra tra le fila biancazzurre, ovvero Paglia, Todorovic, Hajrovic, Giusti, Kovac e Occhipinti. Anche oggi lontani dal parquet i fratelli Caiola, mentre hanno collezionato diversi minuti in campo Bernardo, Scifo, Susino e Farruggia, prodotti del settore giovanile del Gela Basket.