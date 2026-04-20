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Il Gela Basket chiude la Poule Promozione con una vittoria: Milazzo surclassato per 92-44

Anche oggi lontani dal parquet i fratelli Caiola, mentre hanno collezionato diversi minuti in campo anche Bernardo, Scifo, Susino e Farruggia, prodotti del settore giovanile del Gela Basket.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
20 aprile 2026 09:00
Il Gela Basket chiude la Poule Promozione con una vittoria: Milazzo surclassato per 92-44 - Foto di Vincenzo Bunetto
Foto di Vincenzo Bunetto
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Gela. Il Gela Basket chiude nel migliore dei modi la Poule Promozione. Forti di un secondo posto già consolidato dallo scorso weekend, i biancazzurri superano nettamente gli Svincolati Academy di Milazzo con un limpido 92-44.

Match a senso unico, al PalaLivatino, sin dai primi dieci minuti di gara. Basti pensare che il solo primo quarto è terminato sul punteggio di 29-6 in favore dei locali. Il gap, da lì in poi, si è fatto sempre più rotondo, fino ad arrivare al risultato finale.

Sei giocatori in doppia cifra tra le fila biancazzurre, ovvero Paglia, Todorovic, Hajrovic, Giusti, Kovac e Occhipinti. Anche oggi lontani dal parquet i fratelli Caiola, mentre hanno collezionato diversi minuti in campo Bernardo, Scifo, Susino e Farruggia, prodotti del settore giovanile del Gela Basket.

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