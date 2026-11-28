Il Galactic Paolini Marsala si ritira ufficialmente dal campionato provinciale di Terza Categoria

MARSALA (ITALPRESS) – Il Galactic Paolini Marsala si ritira ufficialmente dal campionato provinciale di Terza Categoria (girone A di Trapani). La decisione della società marsalese arriva a pochi giorni dai gravi fatti avvenuti domenica 22 novembre al camp

MARSALA (ITALPRESS) – Il Galactic Paolini Marsala si ritira ufficialmente dal campionato provinciale di Terza Categoria (girone A di Trapani). La decisione della società marsalese arriva a pochi giorni dai gravi fatti avvenuti domenica 22 novembre al campo sportivo di Strasatti, quando un proprio tesserato, dopo essere stato espulso nel corso della gara contro l’Athletic Partanna, era rientrato sul terreno di gioco impugnando un coltello a scatto per minacciare gli avversari.

A formalizzare la rinuncia al torneo è stato il presidente del club, Erino Licari, con una comunicazione inviata alla Delegazione Provinciale della Figc-Lnd di Trapani, che ha ratificato l’esclusione. La scelta fa seguito anche ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo: cinque anni di squalifica (fino al novembre 2031) per il calciatore protagonista dell’episodio, sconfitta a tavolino per 0-3 e un’ammenda di 600 euro alla società.

Sul piano sportivo, l’uscita di scena della squadra comporta la cancellazione immediata del match in programma domenica contro l’Atletico Trapani e l’annullamento, ai sensi dell’articolo 53 delle Noif, di tutti i risultati finora conseguiti dal Galactic Paolini nel girone.

Tutte le squadre che da calendario avrebbero dovuto affrontare la Società Galactic Paolini Marsala osserveranno un turno di riposo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).