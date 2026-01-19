Il futuro della musica passa dall’Eschilo: open day del liceo musicale

L’iniziativa ha offerto a studenti e famiglie l’opportunità di conoscere da vicino il nuovo indirizzo musicale, inaugurato lo scorso 18 novembre.

Gela. Grande partecipazione e interesse per l’Open Day del Liceo Musicale del Liceo Classico “Eschilo”, occasione speciale per far conoscere da vicino il nuovo indirizzo inaugurato lo scorso 18 novembre. L’evento ha rappresentato un momento di incontro con studenti, famiglie e appassionati di musica, curiosi di scoprire un percorso di studi atteso da anni nel territorio. Il piano di studi prevede lezioni di strumento, musica d’insieme, teoria e analisi musicale, tecnologie musicali e attività artistiche, in un ambiente stimolante e professionale. Grazie alla presenza di docenti esperti e a laboratori attrezzati, il liceo prepara gli studenti a proseguire gli studi presso i Conservatori, l’Università o a intraprendere le diverse professioni legate al mondo della cultura e della musica.

Durante l’Open Day sono stati presentati gli spazi della sede storica di via Eritrea, i laboratori musicali e l’offerta formativa, che affianca la tradizione umanistica del liceo classico allo studio della musica. Docenti e studenti hanno illustrato le attività didattiche, dalle lezioni di strumento alla musica d’insieme, dalla teoria alle tecnologie musicali, sottolineando le opportunità future offerte dal percorso.

Il nuovo indirizzo musicale vanta già l’attivazione di una prima classe composta da 12 studenti, provenienti non solo da Gela, ma anche da Niscemi e Butera. Un gruppo eterogeneo, motivato e ricco di entusiasmo, che rappresenta il primo passo concreto di un percorso di studi innovativo e strategico per la crescita culturale della comunità. L’Open Day ha confermato il valore del Liceo Musicale “Eschilo” come nuovo punto di riferimento culturale per Gela e i comuni limitrofi, dimostrando che studiare musica in modo serio e qualificato, senza allontanarsi dal proprio territorio, oggi è finalmente possibile.