Il dramma di Walter, sindaco: "Il nostro abbraccio alla famiglia, tutti i giovani riflettano"

Una giovane vita strappata ai propri affetti più cari. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'amministrazione comunale si stringono intorno alla famiglia

Gela. La morte del quindicenne Walter Diliberto ha scosso la città. Una giovane vita strappata ai propri affetti più cari. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'amministrazione comunale si stringono intorno alla famiglia. "Gela piange un giovane ragazzo di soli quindici anni, Walter, strappato alla vita e alla propria famiglia. Come amministrazione comunale, esprimiamo tutta la nostra vicinanza ed il nostro più sentito cordoglio alla famiglia del giovane Walter. L’appello, in questa tristissima circostanza per la città, lo rivolgiamo a tutti i nostri giovani che hanno sì tutto il diritto di assecondare le proprie passioni per qualsivoglia sport e hobby e hanno sì il diritto di vivere la vita anche divertendosi, assicurandosi, però, di essere sempre in sicurezza e quindi, di potere sempre fare ritorno a casa con lo stesso sorriso di sempre. In queste ore di profondo dolore per la famiglia di Walter, chiediamo a tutti i giovani quindi, di riflettere sul bene più prezioso che abbiamo: la vita. Alla famiglia del giovane Walter, va il nostro abbraccio non solo come amministrazione ma soprattutto, come padri e madri", dice il sindaco.