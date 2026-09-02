Il deputato dem Paola De Micheli al presidio: "Risposte per l'ospedale oppure caso in parlamento"

De Micheli ormai da tempo ha contatti diretti con l'amministrazione comunale pure su altri fronti, compreso quello dell'impiantistica sportiva

Gela. Il parlamentare nazionale del Pd Paola De Micheli è arrivata al presidio allestito, davanti all'ospedale, dall'amministrazione comunale per rivendicare un miglioramento delle condizioni del nosocomio cittadino. De Micheli ha condotto una verifica nella struttura ospedaliera. "Spero che il governo regionale dia seguito agli impegni assunti per il potenziamento dell'ospedale Vittorio Emanuele, altrimenti porteremo il caso in parlamento", ha detto. "La verifica in ospedale è per rendermi conto, di presenza, della situazione attuale della struttura. Lo chiedono i cittadini che stanno continuando a firmare, da ormai trentununo giorni". Il deputato nazionale ha interloquito con il sindaco Terenziano Di Stefano e con i presenti, dagli assessori dem Peppe Di Cristina e Giuseppe Fava, ai dirigenti del partito (con il segretario Giuseppe Arancio e il vice Francesco Di Dio) e fino ai consiglieri dem che aderiscono al presidio (c'erano Lorena Alabiso e Antonio Cuvato). Ad attenderla, pure il parlamentare Ars Nuccio Di Paola, a sua volta impegnato nel presidio, e i consiglieri di altri partiti della maggioranza. De Micheli ormai da tempo ha contatti diretti con l'amministrazione comunale pure su altri fronti, compreso quello dell'impiantistica sportiva. Davanti al nosocomio, inoltre, le due formazioni di volley dell'Ecorigen Nuova Città Gela e dell'Ecoplast.