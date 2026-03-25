Il coraggio di rimanere dopo il rogo, a Macchitella apre ufficialmente "Zangaloro"

Dopo il buio e i danni del fuoco, arriva un segnale tangibile contro ogni sopruso

Gela. Le fiamme dello scorso anno lo avevano trasformato in un investimento a rischio, con l'ombra dei posti di lavoro che sarebbero svaniti. Invece, il punto vendita della catena food "Zangaloro" ha ufficialmente aperto in città. A Macchitella, sono stati ultimati i lavori, resi necessari dall'incendio doloso che aveva quasi distrutto l'immobile. È stato comunicato ancora una volta attraverso i canali social dell'azienda. Gli imprenditori palermitani, che in Sicilia portano avanti diverse attività in varie province, hanno creduto nella città, che si era mobilitata dopo il rogo. L'amministrazione comunale e la società civile avevano subito lanciato un messaggio contro le intimidazioni criminali e per dare un volto diverso a un territorio, che nel caso di "Zangaloro" ha portato a un investimento e alla creazione di nuova occupazione. Dopo il buio e i danni del fuoco, arriva un segnale tangibile contro ogni sopruso.