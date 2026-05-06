Il Console della Tunisia incontra le imprese a Carini: “Il mercato tunisino vi apre le porte”

Una delegazione di imprenditori soci del Ciac, Coordinamento imprenditori area Carini, dal 24 al 26 giugno volerà a Tunisi

CARINI (PALERMO) (ITALPRESS) – Una delegazione di imprenditori soci del Ciac, Coordinamento imprenditori area Carini, dal 24 al 26 giugno volerà a Tunisi in concomitanza con la visita del ministro degli Affari Esteri italiano Antonio Tajani, in occasione del Tunisia investment Forum. In vista di questo importante appuntamento le aziende si sono riunite al Bioparco di Sicilia, a Carini, per incontrare il console Mohamed Alì Mahjoub.

“Il Forum – spiega il console tunisino in Italia Mohamed Alì – non sarà una semplice conferenza, ma un cantiere operativo. Abbiamo previsto panel dedicati alle eccellenze, ai settori produttivi delle aziende che operano a Carini, ci saranno incontri be to be e le imprese avranno l’opportunità di incontrare potenziali partner e firmare accordi commerciali. Siamo qui per aprirvi le porte del mercato tunisino e non solo”.

Tra le aziende socie del Ciac presenti i rappresentanti di Rac, Italtekno, Polysistem, Coreplast, Tecnobox, Officina Barbera, Fruttosa e Bacchi SAS. Hanno partecipato all’incontro anche Francesco Zappalà, referente Casa artigiani Carini e Salerno Packaging, azienda presieduta da Antonino Salerno, presidente della Salerno Packaging, società nata a Palermo nel 1903, che opera nel mercato tunisino dagli anni ’90.

“Noi – spiega Antonino Salerno – fabbrichiamo scatole di latta che contengono vegetali e pesce. Le aziende tunisine erano rimaste senza fornitore perché l’azienda a cui si rivolgevano chiuse e così abbiamo iniziato a produrre lì e siamo riusciti a realizzare l’immobile, a collaudarlo e a trovare manodopera specializzata in pochissimo tempo”.

– Foto ufficio stampa CIAC –

(ITALPRESS).