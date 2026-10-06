Il Coni nomina Malagò commissario Figc “Ha prevalso il buon senso”

ROMA (ITALPRESS) - La Giunta nazionale del Coni ha deliberato il commissariamento della Figc, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la de...

ROMA (ITALPRESS) - La Giunta nazionale del Coni ha deliberato il commissariamento della Figc, affidando a Giovanni Malagò il ruolo di commissario. Poco dopo, il Consiglio nazionale ha ratificato la decisione. "Se adesso sono tranquillo? Sì, in questo senso forse anche del ragionamento di buon senso, perchè solo di buon senso stiamo parlando" ha dichiarato il neo commissario dopo la decisione di Giunta e Consiglio Coni. "Penso che chi ha seguito la vicenda può dare un giudizio su chi ha perso o chi ha vinto, magari nessuno ha perso e nessuno ha vinto" ha aggiunto Malagò. "Incomprensioni? Direi che è un termine eufemistico. Ieri ho ricevuto una chiamata del presidente Buonfiglio che mi ha chiesto di incontrarlo oggi prima della Giunta e ho dato il mio consenso. C'è stata una proposta che mi sento di condividere in pieno, avallata da tutti i componenti di Giunta e Consiglio. L'ho fatto per amore dello sport, del Coni, per rispetto i tutti i miei colleghi di Giunta e Consiglio, per evitare spaccature, imbarazzi. Ho ritenuto fosse una cosa giusta, peraltro era una cosa che da subito avevo preso in considerazione", ha spiegato. "Autonomia dello sport? Direi che è una vittoria del buon senso, della logica delle cose" ha concluso Malagò.

"Per me Malagò è vittima di un malfunzionamento e quindi perchè doveva pagare lui? Così ho detto: 'commissariamo la federazione e nominiamo lui commissariò. Perchè lui? Perchè ha un curriculum perfetto, stiamo riprendendo il cammino con la Nazionale di calcio e così gli diamo la possibilità di condurla in questi novanta giorni" ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. "Abbiamo rafforzato ancora una volta il concetto che le regole vanno rispettate, che l'assemblea nell'esprimere il voto è stata considerata espressione solida di voto. E il presidente del Coni si è preso la responsabilità di nominarlo commissario in maniera tale che l'autonomia dello sport italiano è stata ricondotta all'interno dello sport italiano. Meglio di così non si poteva arrivare", ha aggiunto.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).