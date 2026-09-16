Il confronto con il mondo lavorativo, incontro per i giovani del Sai Msna

Incontro con le aziende

Niscemi. I giovani del Sai Msna Gela-Progetto Niscemi hanno preso parte a una giornata dedicata all'orientamento e all'inserimento lavorativo, incontrando aziende del territorio e delle aree limitrofe in un clima di dialogo, confronto e opportunità concrete. L'iniziativa, promossa da Als Mcl Sicilia, ha consentito ai giovani di presentare le proprie competenze, raccontare il proprio percorso di crescita e confrontarsi direttamente con il mondo imprenditoriale, favorendo la creazione di relazioni utili per future esperienze lavorative. Protagonista dell'evento è stata anche la piattaforma Migrants.work, strumento innovativo che facilita il matching tra domanda e offerta di lavoro, valorizzando le competenze dei candidati e supportando le aziende nella ricerca di personale in linea con le proprie esigenze. Un mezzo concreto che contribuisce a trasformare il percorso di accoglienza in un percorso di autonomia e inclusione. "Ringraziamo la dott.ssa Russotto coordinatrice dei servizi sociali di Gela che ci segue in questo progetto e Ulisse Privitelli presidente Als Mcl Sicilia. Crediamo che il lavoro rappresenti uno degli strumenti più importanti di integrazione e crescita personale. Per questo continueremo a creare occasioni di incontro tra giovani e imprese, rafforzando il legame tra accoglienza, territorio e sviluppo", dice la coordinatrice Sai Msna Bruna Consoli.