Il comandante della Legione Carabinieri Sicilia visita due stazioni nel Messinese

Visita del comandante della legione carabinieri "Sicilia", generale di divisione Ubaldo del Monaco, alle stazioni di Tortorici e Capo d'Orlando, nel Messinese

05 febbraio 2026 12:16
MESSINA (ITALPRESS) – Visita del comandante della legione carabinieri “Sicilia”, generale di divisione Ubaldo del Monaco, alle stazioni di Tortorici e Capo d’Orlando, nel Messinese. In entrambe le occasioni, accompagnato dal comandante provinciale di Messina, colonnello Lucio Arcidiacono, l’alto Ufficiale oltre a rivolgere “parole di apprezzamento per la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui i militari lavorano ogni giorno”, ha incoraggiato tutti “nel continuare a operare con determinazione, preservando e consolidando sempre di più la fiducia che i cittadini ripongono storicamente in ciascun Carabiniere”.

Inoltre, con riferimento all’assolvimento del servizio, ha sottolineato quanto sia essenziale “lo spirito di corpo e l’affetto verso l’Istituzione, che costituiscono un valore aggiunto ogni qualvolta i militari dell’Arma sono chiamati a intervenire in situazioni di difficoltà”. Infine, il generale ha concluso i suoi incontri con i militari di quelle Stazioni sottolineando la valenza dei servizi di prossimità e della sicurezza percepita dalla popolazione, che continuano a rimanere tra gli obiettivi prioritari che deve perseguire ogni articolazione territoriale dell’Arma. Tali peculiarità “assumono ancora maggiore importanza nei centri più piccoli e remoti della vastissima provincia di Messina, dove il ruolo dei Carabinieri può fare la differenza in termini di rassicurazione sociale e presenza delle Istituzioni”, ha concluso.

