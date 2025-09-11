Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” in visita alla caserma di Alcamo

Il Generale Del Monaco si è congratulato con i militari tra le altre cose "per il quotidiano impegno e gli encomiabili risultati operativi conseguiti"

TRAPANI (ITALPRESS) – Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, presso la sede della caserma “Ugo De Carolis” di Alcamo, nel trapanese, ha incontrato una rappresentanza dei militari del Comando Compagnia Carabinieri e della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Del Monaco si è congratulato con i militari “per il quotidiano impegno, gli encomiabili risultati operativi conseguiti, ma soprattutto per la diuturna attività di prossimità alla cittadinanza e di attenzione alle problematiche del territorio”, invitando tutti i militari “ad agire quotidianamente con serenità e determinazione nell’adempimento dei compiti istituzionali”.

Nella circostanza, il Comandante della Legione, accompagnato dal Comandante Provinciale di Trapani e dal Presidente della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ha visitato il museo degli oggetti e delle uniformi storiche dell’Arma dei Carabinieri, realizzato grazie all’impegno del personale della Sezione A.N.C. di Alcamo.

