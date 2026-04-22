Il Cda dell’Ersu Palermo plaude alla manovra regionale da 46 milioni per il diritto allo studio

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione dell’Ersu Palermo, presieduto dal presidente Giuseppe Giordano, esprime piena soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani, della misura che

PALERMO (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione dell’Ersu Palermo, presieduto dal presidente Giuseppe Giordano, esprime piena soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta regionale guidata dal presidente Renato Schifani, della misura che stanzia 46 milioni di euro aggiuntivi a favore degli Ersu siciliani per l’anno accademico in corso.

L’iniziativa, proposta dall’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale Mimmo Turano nell’ambito della programmazione attuativa del FSE Plus 2021-2027, consentirà di garantire la copertura totale delle borse di studio a tutti gli studenti idonei. “Accogliamo con grande entusiasmo questo provvedimento – afferma Giordano – perché risponde concretamente alle esigenze di migliaia di famiglie e di giovani che credono nello studio come strumento di riscatto sociale e motore di sviluppo per la Sicilia. La certezza delle risorse permetterà all’Ersu Palermo di pianificare con tempestività l’erogazione delle borse di studio, dei servizi abitativi e delle altre prestazioni connesse al diritto allo studio”.

Il CdA dell’Ente sottolinea come l’intervento della Regione, che si aggiunge ai fondi statali del FIS e all’impegno del governo nazionale e del Ministro dell’Università Anna Maria Bernini, rappresenti una conferma dell’impegno politico a non lasciare indietro nessuno, valorizzando il merito e assicurando pari opportunità di accesso all’istruzione universitaria.

“Ringraziamo il presidente Schifani, l’assessore Mimmo Turano e l’intera Giunta regionale – prosegue Giordano – per aver reso possibile la copertura totale delle borse di studio. È un investimento strategico sul capitale umano dell’Isola che contribuirà a trattenere i talenti e a favorire la crescita economica e culturale del nostro territorio”.

L’Ersu Palermo, conclude la nota, “è pronto ad attuare immediatamente il decreto assessoriale e a pubblicare gli aggiornamenti destinati agli studenti attualmente idonei e destinatari di questa misura che li trasforma in assegnatari della borsa di studio”.

-Foto ufficio stampa Ersu Palermo-

(ITALPRESS).