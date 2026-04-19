Il calcio gelese piange "Romoletto" Sclafani, bandiera del Terranova

Si è spento ad 85 anni uno dei giocatori più amati della squadra giallorossa.

Gela. Lutto nel mondo del calcio gelese. E’ morto all’età di 85 anni Franco Sclafani, indimenticato calciatore del Terranova. “Romoletto” era originario di Sciacca ma dopo la sua avventura in giallorosso si era trasferito definitivamente a Gela. La sua carriera lo aveva portato anche in Serie C, con la prestigiosa esperienza alla Massiminiana, e poi a Trapani, Mazara e Canicattì. Capitava spesso di vederlo la domenica sui sediolini della tribuna dello stadio Presti a seguire le gesta della squadra biancazzurra. Con il Terranova aveva entusiasmato la tifoseria, facendo esplodere il vecchio Giardinelli.