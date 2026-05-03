Il Bologna sbatte sul muro del Cagliari, al Dall’Ara termina 0-0

BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna sbatte sul muro di un Cagliari, che ora è ad un passo dalla salvezza. Gli uomini di Vincenzo Italiano non vanno oltre un pareggio a reti bianche contro i sardi nel mat...

BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna sbatte sul muro di un Cagliari, che ora è ad un passo dalla salvezza. Gli uomini di Vincenzo Italiano non vanno oltre un pareggio a reti bianche contro i sardi nel match del Dall'Ara, valevole per la 35esima giornata di Serie A. Pronti, via e la formazione ospite segna subito con Dossena, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di partenza di Deiola. Dopo l'episodio in avvio, i ritmi di gioco risultano piuttosto bassi, probabilmente anche a causa del caldo. Al 17' Esposito fa una bella sponda per Deiola, che calcia verso la porta e sfiora il palo. La prima conclusione dei padroni di casa arriva al 26' con Bernardeschi, che trova la deviazione in corner di Caprile. Al 42' Deiola è costretto ad uscire per infortunio, al suo posto entra Sulemana. Prima di tornare negli spogliatoi il Bologna protesta per un presunto fallo di Mina su Odgaard, che però non viene ravvisato dal direttore di gara Crezzini. Dopo 5' di recupero, dunque, si va a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa il Bologna torna in campo con atteggiamento diverso rispetto alla prima frazione, dimostrandosi più determinato. Il gioco, però, continua ad essere spezzettato e penalizza lo spirito di iniziativa dei felsinei, che fanno fatica a costruire azioni pericolose. Al 66' Miranda lascia partire un cross per Lucumì, che anticipa Dossena e colpisce di testa spedendo di poco a lato. Qualche minuto più tardi ci prova il neo-entrato Castro, ma il suo tiro viene disinnescato da un attento Caprile. Il Cagliari, nonostante sia un pò alle corde, sfiora il colpaccio all'80' con Zè Pedro che, da ottima posizione, fallisce il tap-in sotto porta. Nel finale le due squadre decidono di accontentarsi del pareggio a reti bianche: gli emiliani tornano a muovere la classifica dopo due ko; terzo risultato utile nelle ultime quattro per i ragazzi di Pisacane. In seguito a questo 0-0 il Bologna si porta a 49 punti in classifica, mentre il Cagliari sale a quota 37 e si avvicina alla salvezza. I felsinei torneranno in campo l'11 maggio nella trasferta del Maradona contro il Napoli; i sardi, dal loro canto, sabato ospiteranno l'Udinese alla Unipol Domus.

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