Il 18 luglio la digital agency IM*MEDIA compie 30 anni

PALERMO (ITALPRESS) – Il 18 luglio, nel giardino degli agrumi che circonda la sua sede nel cuore antico di Palermo, IM*MEDIA celebra un traguardo importante: trent’anni di visione, radicata al Sud ma con lo sguardo proiettato ovunque. Una festa aperta a collaboratori, clienti, amici, istituzioni e cittadini.

Fondata nel 1995, in un momento in cui il digitale era ancora una scommessa, IM*MEDIA ha creduto fin da subito nel potenziale della comunicazione come motore di trasformazione per i territori, per le imprese e per le persone. Oggi, con un team di oltre 50 professionisti e un portafoglio clienti che spazia dal mondo del vino alle grandi realtà del lusso, l’agenzia si conferma tra le digital company indipendenti più autorevoli e strutturate a livello nazionale. La sua storia comincia con InfoCasa, un progetto pionieristico che anticipava le logiche delle future piattaforme immobiliari. Si consolida a livello nazionale con la realizzazione dei CD-ROM interattivi del Commissario Montalbano per Sellerio Editore: un punto d’incontro tra innovazione e racconto che segna una nuova stagione per l’editoria multimediale.

Negli anni successivi, IM*MEDIA apre sedi a Milano e Firenze, avviando collaborazioni con marchi iconici come Ferrero, Cassina, Panerai, Banfi e molte altre eccellenze italiane. Dal 2015 l’agenzia si specializza in modo crescente in alcuni settori verticali – autonoleggio, vino, editoria digitale – che diventano veri e propri motori di crescita. Tra i progetti più significativi: il lancio nel 2014 di GDS.it, primo quotidiano online siciliano gestito con tecnologia proprietaria, il sito realizzato per Mandrarossa, che segna il primo posto all’ Interactive Key Award 2020 per la categoria “Bevande e Alimentari”, il Premio Agorà 2012 Miglior sito internet con il brand Cusumano.

Nel 2021 nasce Easy IM*MEDIA, la divisione dedicata a PMI, startup e professionisti, con l’obiettivo di offrire soluzioni digitali agili e su misura, mantenendo la qualità e il metodo dell’agenzia madre. Durante la serata del 18 luglio sarà presentata ufficialmente la nuova sede di Easy IM*MEDIA: uno spazio creativo e indipendente, animato da un team giovane e multidisciplinare. Negli ultimi anni, IM*MEDIA rafforza la propria presenza come partner strategico anche nel settore pubblico e istituzionale, con progetti sviluppati per realtà come (UNIPA) e l’Assemblea Regionale Siciliana.

Nel 2022 l’agenzia supera la soglia dei 3 milioni di euro di fatturato: un traguardo che conferma la solidità di un modello costruito nel tempo, capace di coniugare visione, competenze e attenzione al capitale umano. Ne è testimonianza anche la campagna “Back to Sud”, che ha favorito il rientro di numerosi professionisti siciliani e del sud Italia.

“Dopo trent’anni, proviamo a costruire esperienze digitali che parlano al cuore e alla testa delle persone. Questo è il nostro modo di restare rilevanti. E sarà anche il nostro modo di costruire i prossimi trent’anni”, dichiara Pasquale Esposito Lavina, CEO e co-founder di IM*MEDIA. E aggiunge: “Il 18 luglio sarà l’occasione per onorare una storia, ma soprattutto per rilanciare una promessa: continuare a innovare partendo da Palermo, con la stessa energia del primo giorno”.

