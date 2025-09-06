Idf “Colpito grattacielo a Gaza, era punto di osservazione di Hamas”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - Le IDF hanno riferito di aver colpito un grattacielo nella città di Gaza, dove "i terroristi di Hamas hanno installato apparecchiature di raccolta di informazioni e po...

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - Le IDF hanno riferito di aver colpito un grattacielo nella città di Gaza, dove "i terroristi di Hamas hanno installato apparecchiature di raccolta di informazioni e posizionato posti di osservazione per monitorare la posizione delle truppe delle IDF nella zona". Lo riporta Haaretz. Secondo le forze israeliane, Hamas avrebbe anche piazzato ordigni esplosivi e costruito infrastrutture sotterranee nei pressi dell'edificio.

Intanto il Ministero della Salute di Gaza, controllato dal gruppo terroristico Hamas, ha fatto sapere che sei persone, tra cui un bambino, sono morte di fame nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza. Secondo la dichiarazione del Ministero, il numero di morti per malnutrizione a Gaza è salito a 382 persone, di cui 135 bambini.

(ITALPRESS).

- foto: Ipa Agency -