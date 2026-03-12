Ideal Gela, Trainito: “Vogliamo regalare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi”

La società di basket locale, tra settore giovanile e prima squadra, sta vivendo una stagione esaltante.

Gela. L’Ideal Gela Basket si conferma una delle realtà più vivaci della pallacanestro locale, sia a livello giovanile che a livello senior.

Le formazioni under 13 e under 15 guidano i rispettivi campionati e sono nel vivo di una stagione entusiasmante. Segno che il lavoro svolto dai coach Gaetano Mancuso, Omar La Cognata, Silvio e Francesco Cavallo sta dando i suoi frutti.

Sta disputando un ottimo campionato anche la prima squadra, impegnata nel campionato di DR2 ed in piena corsa playoff.

“Tra entusiasmo del settore giovanile e ambizioni della prima squadra - dichiara il ds Saro Trainito - l’Ideal Basket Gela continua a crescere e a regalare soddisfazioni ai propri tifosi, dimostrando come impegno, passione e lavoro quotidiano possano portare risultati concreti sul parquet.”